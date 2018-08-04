В Мексике "бандейранты" устроили "ритуальную казнь"

Сообщается, что, так называемое, "ритуальное наказание" причастно к конфликту между двумя местными преступными группировками. Трупы 11 человек - 3 женщин и 8 мужчин были обнажены в день убийства лидера преступной организации Los Aztecas, который погиб во время боя с членами враждующей группы La Linea.

Стоит отметить и тот факт, что город Сюад-Хуарес считается одним из самых жестоких и опасных городов в Мексике. В нем существуют районы, где полностью отсутствует правоохранительная и судебная системы государства. Такие города управляются местными "старостами" или наркокартелями. Сюад-Хуарес также считается опасным из-за наркотрафика, который организован преступными группировками.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мексиканские власти выдали Дамасо Лопеса Нуньеса, который считается преемником экс-главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Эль Чапо Гусмана.