11:53 04.08.2018 | Происшествия | Новости
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В Мексике "бандейранты" устроили "ритуальную казнь"

В городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики неизвестные жестоким образом расправились с группой гражданских лиц. Об этом передает Milenio. 

В Мексике

Сообщается, что, так называемое, "ритуальное наказание" причастно к конфликту между двумя местными преступными группировками. Трупы 11 человек - 3 женщин и 8 мужчин были обнажены в день убийства лидера преступной организации Los Aztecas, который погиб во время боя с членами враждующей группы La Linea. 

Стоит отметить и тот факт, что город Сюад-Хуарес считается одним из самых жестоких и опасных городов в Мексике. В нем существуют районы, где полностью отсутствует правоохранительная и судебная системы государства. Такие города управляются местными "старостами" или наркокартелями.  Сюад-Хуарес также считается опасным из-за наркотрафика, который организован преступными группировками. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мексиканские власти выдали Дамасо Лопеса Нуньеса, который считается преемником экс-главаря крупнейшего мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакина Эль Чапо Гусмана. 


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