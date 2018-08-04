14:09 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Херсонской области произошла смертельная авария

В поселке Чаплинка Херсонской области высокопоставленный военнослужащий протаранил супружескую пару. Об этом передает пресс-служба генерального прокурора Украины.

В Херсонской области произошла смертельная авария

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ на огромной скорости совершил наезд на супругов 1991 и 1996 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия оба молодых людей скончались на месте. 

По прибытии на место происшествия правоохранителей был проведен тест на алкоголь. Выяснилось, что виновник аварии превысил норму в 8 раз. 

На данный момент виновника трагедии задержали. Проводятся следственные и процессуальные действия. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Житомирской трассе BMW столкнулась с Toyota и отбойником. 


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