09:32 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 36 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом передает пресс-служба Операции объединенных сил.  

На востоке Украины боевики продолжают

В очередной раз пророссийские наемники сконцентрировали минометный и пулеметный огонь на защитниках Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино, наши бойцы вынуждены были открыть превентивный огонь.

Впервые за много дней украинские военные вынуждены были пустить в ход противотанковые орудия, так как по позициям наших войск у Павлополя противник вел огонь из танка. У Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного противник понес существенные потери в живой силе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек. 


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