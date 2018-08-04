На востоке Украины боевики продолжают "имитировать" сохранение режима тишины

В очередной раз пророссийские наемники сконцентрировали минометный и пулеметный огонь на защитниках Крымского, Макарового, Новолуганского, Луганского, Южного, Железного, Марьинки, Красногоровки, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино, наши бойцы вынуждены были открыть превентивный огонь.

Впервые за много дней украинские военные вынуждены были пустить в ход противотанковые орудия, так как по позициям наших войск у Павлополя противник вел огонь из танка. У Новозвановки, Троицкого, Марьинки и Водяного противник понес существенные потери в живой силе. Потерь в рядах ВСУ нет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно пророссийские боевики обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. В результате атаки пострадало несколько человек.