18:50 04.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине загорелась очередная свалка

В селе Макуховка Полтавского района произошло возгорание на свалке бытовых и пищевых отходов. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Полтавщине загорелась очередная свалка

Сообщается, что огонь потушить пожарным не удается уже вторые сутки.  На место происшествия еще 3 августа было направлено дежурное отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Огонь удалось локализировать, однако в настоящее время мусор продолжает тлеть в глубине мусорного полигона, глубина прогаров до 0,5 м. На данный момент на территории свалки участие в ликвидации принимают 20 человек личного состава и 5 единиц специальной техники. Вероятной причиной пожара считают аномально высокую температуру воздуха, что и привело к воспламенению пожаровосприимчевых материалов. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области произошло возгорание на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов. 


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