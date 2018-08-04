На Полтавщине загорелась очередная свалка

Сообщается, что огонь потушить пожарным не удается уже вторые сутки. На место происшествия еще 3 августа было направлено дежурное отделения 3-й, 4-й Государственных пожарно-спасательных частей и аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Огонь удалось локализировать, однако в настоящее время мусор продолжает тлеть в глубине мусорного полигона, глубина прогаров до 0,5 м. На данный момент на территории свалки участие в ликвидации принимают 20 человек личного состава и 5 единиц специальной техники. Вероятной причиной пожара считают аномально высокую температуру воздуха, что и привело к воспламенению пожаровосприимчевых материалов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Полтавской области произошло возгорание на Лубенской городской свалке твердых бытовых отходов.