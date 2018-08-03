В Мариуполе произошла смертельная авария - ФОТО

Инцидент произошел на пресечении улиц Итальянской и Торговой. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение, и автомобиль загорелся. Часть капота отлетела в железобетонное ограждение.

В результате страшного удара скончались 34-летний водитель и 57-летняя пассажирка, предположительно мать и сын. Их личности установили, они проживали в поселке Слободка в Приморском районе.

На место происшествия прибыли пожарные, которые в течении 5 минут ликвидировали возгорание.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Харькове легковой автомобиль ВАЗ-21111 сбил ребенка.