Спасателям под утро удалось ликвидировать пожар в здании харьковской Украинской инженерно-педагогической академии

Огонь полностью ликвидировать удалось только к семи часам утра пятницы, 3 августа. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, огонь охватил площадь в 800 квадратных метров кровли и 500 квадратных метров перекрытия. Ликвидировать пожар приехали 23 единицы техники и 116 человек личного состава ГосЧС.

Напомним, здание, в котором сейчас располагается корпус №4 УИПА, было построено в 1767-1777 годах архитекторами Вильяновым и его учеником Ярославским по проекту московского архитектора Тихменева и изначально предназначалось для резиденции местного губернатора. Позднее здесь расположился Императорский Харьковский университет (ныне - Харьковский национальный университет им.Каразина), первый университет на востоке Украины и второй - в Украине.

Здание является памятником истории и памятником архитектуры.

Как сообщал УРА-Информ, вчера около трех часов дня в дежурную часть Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.