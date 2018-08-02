В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом - ВИДЕО, ФОТО

В результате инцидента пострадал депутат Каменского городского совета из партии "Батькивщина" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, взрыв прогремел на пересечении улиц Сачко и улиц Москворецкая. Депутат, который во время взрыва находился в салоле "Volkswagen", остался жив, однако сильно пострадал. Его увезли в больницу.

Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа. Вместе с тем Национальная полиция уже открыла уголовное дело по факту взрыва микроавтобуса по статье Покушение на умышленное убийство.

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия. К расследованию преступления привлечены сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в четверг утром, 2 августа, на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму совершено покушение. К счастью, никто из них не пострадал. Как сообщил сам Козьма у себя на страничке в Facebook, грузовика на большой скорости целенаправленно въехал в машину.