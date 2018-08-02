20:32 02.08.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200458:Polishuk

В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом - ВИДЕО, ФОТО

В городе Каменское, бывший Днепродзержинск, взорвался микроавтобус батальона Днепр.

В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом - ВИДЕО, ФОТО

В результате инцидента пострадал депутат Каменского городского совета из партии "Батькивщина" Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, взрыв прогремел на пересечении улиц Сачко и улиц Москворецкая. Депутат, который во время взрыва находился в салоле "Volkswagen", остался жив, однако сильно пострадал. Его увезли в больницу.

Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа. Вместе с тем Национальная полиция уже открыла уголовное дело по факту взрыва микроавтобуса по статье Покушение на умышленное убийство.

Сейчас на месте работают следователи и взрывотехники. Проводятся все необходимые экспертизы и другие следственные действия. К расследованию преступления привлечены сотрудники Главного следственного управления и Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе в четверг утром, 2 августа, на общественных активистов Михаила Кузаконя и Григория Козьму совершено покушение. К счастью, никто из них не пострадал. Как сообщил сам Козьма у себя на страничке в Facebook, грузовика на большой скорости целенаправленно въехал в машину.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харькове горит Инженерно-педагогическая академия - ФОТО, ВИДЕО Нацбанк на пятницу укрепил гривну В "Реале" рассказали сколько хотят за Модрича В системе Приват теперь можно рассчитываться карточками любых банков
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив