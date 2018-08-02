Пожар в Инженерно-педагогической академии локализирован

По состоянию на восемь часов вечера четверга, 2 августа, тушения пожара продолжается. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, общая площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров.

Сейчас на месте происшествия работают подразделения ГосЧС в количестве 13 отделений на автоцистернах, четыре автолестниц, два аварийно-спасательных автомобилей, а также другая спецтехника. На пожаре работают около 96 человек личного состав, - рассказали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня около трех часов дня в дежурную часть Главного управления ГосЧС Украины в Харьковской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии. Спасателями было установлено, что огнем охвачены конструкции чердака, перекрытие и крыши двухэтажного здания.