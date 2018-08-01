В Японии произошло мощное землетрясение

Его магнитуда составила 5,4 баллов по шкале Рихтера. По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как сообщается на сайте Геологической службы Соединенных Штатов Америки, землетрясение произошло на северо-востоке японского острова Хонсю.

Эпицентр толдчков находился на глубине более 20 километров в 28 километрах к северо-востоку от населенного пункта Иваки.

Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне 2018 года у берегов Индонезии произошло три землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 5,8 произошло в 94 километров к юго-западу от города Муара Сибурет в провинции Западная Суматра, а второе землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 70 километров на северо-запад от Муара Сиберут, его эпицентр залегал на глубине 11,8 километров. В третий раз подземные толчки произошли в 67 километров к юго-западу от Муара Сиберут на глубине 10 километров.