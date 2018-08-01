В Греции опознали 76 тел, погибших в лесных пожарах

Остальные тела пока не опознаны. По состоянию на утро среды, 1 августа, восемь человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, официальное число погибших по-прежнему составляет 91 человек.

Спасательные суда и дайверы обследуют прибрежную зону в поисках тел. Застигнутые пожарами люди порой пытались спастись в море, и некоторые из них утонули, - отмечают журналисты.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, лесной пожар вспыхнул 23 июля в 40 километрах северо-востоку от Афин. Распространение огня произошло очень быстро из-за сильных порывов ветра. Основная версия причин возгорания - небывалая жара. Власти также рассматривает версию поджога.