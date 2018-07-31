В Афганистане боевики взяли в заложники десятки людей, восемь человек ранены

В результате нападения восемь человек ранены. При этом в заложниках оказались десятки людей.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев, нападение началось после того, что к зданию подъехал черный автомобиль. Из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя возле ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим.

Уже через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.

На данный момент сотрудники сил безопасности окружили здание и проводят спецоперацию.

Всех раненных доставили в больницу.

В свою очередь член местного провинциального совета Сохраб Кадери сообщил, что в здании находится около 40 заложников.

Пока ни одна из местный террористических организаций не взяла на себя ответственности за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Афганистане из-за атаки боевиков погибли трое людей. Один из нападавших погиб во время взрыва бомбы, а другой еще несколько часов отстреливался от силовиков.