20:05 31.07.2018 | Происшествия | Новости
100200292:Polishuk

В Афганистане боевики взяли в заложники десятки людей, восемь человек ранены

В Афганистане в городе Джалалабад во вторник, 31 июля, боевики атаковали правительственное здание.

В Афганистане боевики взяли в заложники десятки людей, восемь человек ранены

В результате нападения восемь человек ранены. При этом в заложниках оказались десятки людей.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на очевидцев, нападение началось после того, что к зданию подъехал черный автомобиль. Из него вышло трое боевиков, один из которых подорвал себя возле ворот, чтобы открыть дорогу остальным нападавшим.

Уже через несколько минут взорвался автомобиль, ранив людей на улице.

На данный момент сотрудники сил безопасности окружили здание и проводят спецоперацию.

Всех раненных доставили в больницу.

В свою очередь член местного провинциального совета Сохраб Кадери сообщил, что в здании находится около 40 заложников.

Пока ни одна из местный террористических организаций не взяла на себя ответственности за нападение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера в Афганистане из-за атаки боевиков погибли трое людей. Один из нападавших погиб во время взрыва бомбы, а другой еще несколько часов отстреливался от силовиков.


Поделиться
Читайте также:
 
Луценко взял на личный контроль дело о нападении на чиновницу горсовета Херсона Торговать в Киеве можно будет только при наличии голограммы Нацбанк на среду опустил курс гривны Как законно минимизировать налоги?
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив