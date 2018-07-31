Под Житомиром ураган повредил крыши полсотни домов - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Как отмечается, из-за урагана в Барановке было повреждено крыши 41 дома. Такая непогода бушевала также на территории Барановского, Черняховского, Пулинского, Новоград-Волынского и Коростышевского районов области и в городе Барановка. В результате бури были обесточены 15 населенных пунктов.

Вместе с тем из-за падения деревьев и веток на 10 улицах города повреждены линии электропередач, что привело к частичному обесточиванию населенного пункта.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Тернополе прошел сильны ливень с громом и молниями. Соответствующие фотографии надвигающегося шторма опубликовали местные жители на своих страничках в социальных сетях.