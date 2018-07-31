Медики подтвердили, что виновница ДТП в Харькове была под наркотиками

Об этом на заседании Киевского райсуда Харькова во вторник заявила представитель потерпевших адвокат Лариса Матвеева, передает "Интерфакс-Украина".

Она ссылается на ответ на адвокатский запрос, полученный ею из Центра психического здоровья и мониторинга наркотиков и алкоголя Министерства здравоохранения Украины.

Защитник подала прошение о приобщении новых улик, а судебное заседание перенесли на седьмое августа.

Как сообщал "УРА-Информ", Киевский районный суд города Харькова во вторник, 24 июля, по ходатайству прокуратуры продлил еще на 60 дней содержание под стражей Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, обвиняемых в ДТП, произошедшем в центре Харькова 18 октября 2017 года и приведшем к гибели шести человек.