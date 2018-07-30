16:33 30.07.2018 | Происшествия | Новости
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Греки подозревают, что пожары в стране вызваны поджегами

Власти Греции подозревает, что масштабные лесные пожары в пригороде Афин вспыхнули в результате поджога.

Греки подозревают, что пожары в стране вызваны поджегами

По словам министра общественного порядка количество жертв пожара достигло уже более девяти десятков человек. Поисково-спасательная операция продолжается как на суше, так и в море. Ведь сотни людей бежали от пламени и удушливого дыма на близлежащие пляжи. Некоторые из них пытались спастись в море.

Лесные пожары возникли в понедельник в греческом прибрежном регионе к западу от Афин, заставив людей покинуть свои дома. Италия, Германия, Польша и Франция направили помощь в виде самолетов и пожарных.

Как сообщал "УРА-Информ", в результате лесных пожаров, которые бушуют в американском штате Калифорния, уже погибли шесть человек. В общей сложности около 17 человек числятся пропавшими без вести. Из-за пожара в течение недели были эвакуированы почти 40 тысяч человек. За минувшие сутки площадь возгорания немного увеличилась. На данный момент огнем охвачено свыше 360 квадратных метров.


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