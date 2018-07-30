Число жертв лесных пожаров в Греции возросло до 91 человека - ФОТО, ВИДЕО

59 тел на настоящий момент опознаны. Об этом в воскресенье, 29 июля, на брифинге сообщила официальный представитель пожарной охраны Греции Ставрула Маллири.

По ее словам, ранее сообщалось о 88 жертвах, а также о десятках людей, которые считаются пропавшими без вести. Сегодня пропавшими без вести считаются 25 человек, о которых официально заявили властям их родные и поиски которых продолжаются.

Напомним, в Греции с начала июля стоит жаркая погода, в начале минувшей недели столбик термометра поднимался до 38-40 градусов.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров - в районе города Кинета в 50 километров к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где обнаружено подавляющее большинство тел погибших. Сейчас практически все крупные очаги пожаров ликвидированы.