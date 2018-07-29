Африканские беженцы ищут новое "пристанище" у берегов Испании

Сообщается, что в море Альборан и Гибралтарском проливе на западе Средиземного моря на самодельных плотах дрейфовало 330 мигрантов, которые направлялись с Белеарских островов. Испанские пограничник "выловили" их и доставили во временный лагерь на континент.

Глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка в ходе визита в Андалусию заявил, что проблема миграции требует срочного принятия действенного решения, иначе Мадрид в скором времени просто откажется принимать мигрантов.

Напомним, что на сегодняшний день Евросоюз нуждается в дополнительной помощи для ликвидации последствий миграционного кризиса, который продолжается на континенте с 2011 года. Текущее соглашение по миграции ЕС -Турция от марта 2016 продолжает действовать и приносить результаты. Турция является неким "клапаном", который сдерживает более 500 тыс сирийских беженцев, которые размещаются в лагерях для пострадавших в ходе сирийского конфликта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", из-за миграционных проблем Испании и Греции Европейский Союз одобрил выделение 45,6 млн евро чрезвычайной помощи.