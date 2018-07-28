В столице произошло двойное ДТП - ФОТО

Оба инцидента произошли на улице Академика Виктора Глушкова. На светофоре произошло столкновение Жигулей и Renault Logan. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его.

В свою очередь, в соседней полосе по аналогичной схеме французский Chevrolet Aveo протаранил "итальянца" на Fiat Doblo.

По словам одного из очевидцев аварийной ситуации: "Нормальные водители на красный свет останавливаются, а ненормальные - "догоняют" их сзади".

На место ДТП прибыла патрульная полиция, от госпитализации участники ДТП отказались. Машины получили существенные механические повреждения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев – Одесса в районе Белой церкви произошло смертельное ДТП.