10:55 28.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В столице произошло двойное ДТП - ФОТО

В Киеве вчера вечером столкнулось две пары легковых автомобилей. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В столице произошло двойное ДТП - ФОТО

Оба инцидента произошли на улице Академика Виктора Глушкова. На светофоре произошло столкновение Жигулей и Renault Logan. От удара жигули отлетел на впереди стоящий черный джип и поцарапал его.

В свою очередь, в соседней полосе по аналогичной схеме французский Chevrolet Aveo протаранил "итальянца" на Fiat Doblo.

По словам одного из очевидцев аварийной ситуации: "Нормальные водители на красный свет останавливаются, а ненормальные - "догоняют" их сзади".

На место ДТП прибыла патрульная полиция, от госпитализации участники ДТП отказались. Машины получили существенные механические повреждения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на трассе Киев – Одесса в районе Белой церкви произошло смертельное ДТП


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