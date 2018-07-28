В одном из районов столицы женщина кидалась под колеса автомобиля

По словам очевидцев, девушка уже не раз пыталась свести счеты с жизнью. Ее постоянно забирают в отделение патрульные, но затем выпускают женщину из-за отсутствия состава преступления. Известно, что медики у нее диагностировали раннюю форму шизофрении, она несколько раз проходила курс профильного лечения, а затем снова выходила на свободу.

На вопросы девушка не отвечает, также не объясняет и мотивы своих действий. В настоящее время полицейские выясняют, кто побудил ее к попытке самоубийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Комарова в Соломенском районе Киева молодая женщина выпрыгнула с балкона жилого дома, после чего разбилась насмерть. Было ли это самоубийство - выясняют следователи.