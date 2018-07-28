12:12 28.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100200050:roman

В одном из районов столицы женщина кидалась под колеса автомобиля

В Киеве неадекватная женщина пыталась совершить суицид, бросаясь под колеса автомобилей на проезжей части. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В одном из районов столицы женщина кидалась под колеса автомобиля

По словам очевидцев, девушка уже не раз пыталась свести счеты с жизнью. Ее постоянно забирают в отделение патрульные, но затем выпускают женщину из-за отсутствия состава преступления. Известно, что медики у нее диагностировали раннюю форму шизофрении, она несколько раз проходила курс профильного лечения, а затем снова выходила на свободу.

На вопросы девушка не отвечает, также не объясняет и мотивы своих действий. В настоящее время полицейские выясняют, кто побудил ее к попытке самоубийства. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Доведение до самоубийства". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на улице Комарова в Соломенском районе Киева молодая женщина выпрыгнула с балкона жилого дома, после чего разбилась насмерть. Было ли это самоубийство - выясняют следователи. 


Поделиться
Читайте также:
 
Жителям столицы запретили купаться на пляжах во время грозовой погоды Мир прощается с писателем-диссидентом Владимиром Войновичем Порошенко поздравил украинцев с 1030-летием Крещения Руси В столице произошло двойное ДТП - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив