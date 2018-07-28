На Житомирщине обвалилась треть общежития - ФОТО

Инцидент произошел в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума. По словам очевидцев, около 6 утра послышался треск в стенах, а затем дверные опоры начало клонить в наружную сторону.

В результате аварии разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м., остальные 200 комнат остались невредимыми.

На данный момент на месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области, причина обвала стены устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве после сильного дождя, который прошел обвалилась часть Кирилловского путепровода.