13:12 28.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине обвалилась треть общежития - ФОТО

Сегодня утром произошел обвал стены общежития Новочерторийского государственного аграрного техникума. Об этом передает пресс-служба ГСЧС Украины.

На Житомирщине обвалилась треть общежития - ФОТО

Инцидент произошел в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума. По словам очевидцев, около 6 утра послышался треск в стенах, а затем дверные опоры начало клонить в наружную сторону. 

В результате аварии разрушено 25 жилых комнат, общей площадью около 250 кв. м., остальные 200 комнат остались невредимыми. 

На данный момент на месте происшествия работает оперативная группа управления ГСЧС Украины в Житомирской области, причина обвала стены устанавливается.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве после сильного дождя, который прошел обвалилась часть Кирилловского путепровода.


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