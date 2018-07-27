В Германии вспыхнули лесные пожары, поселок под Берлином могут эвакуировать

По состоянию на утро пятницу, 27 июля, огонь угрожает населенному пункту Фихтенвальде под Потсдамом, всего в нескольких десятках километров от Берлина. Как сообщает Deutsche Welle, власти федеральной земли Бранденбург накануне призвали население поселка быть готовыми к возможной эвакуации.

На данный момент огнем охвачены около 90 гектаров соснового леса. В его тушении задействованы около 200 пожарных, которые пытаются локализовать распространение пламени и не допустить, чтобы оно перекинулось на жилые районы.

Вместе с тем из-за пожара на автобанах возле Потсдама образовались многокилометровые пробки, некоторые отрезки трасс полностью перекрыты из-за клубов дыма и для свободного проезда пожарных машин.

Угроза лесных пожаров особенно велика в Бранденбурге, покрытом сосняком, из-за длительной засухи.

Земельные власти объявили высшую степень опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за лесных пожаров вблизи Афин количество жертв возросло до 85 человек. Спасатели продолжают искать пропавших людей, однако еще не смогли попасть в закрытые дома, расположенные в пострадавших местах.