22:42 27.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На трассе Киев-Одесса лихач протаранил отбойник - ФОТО

Сегодня, 27 июля, на трассе Киев – Одесса в районе Белой церкви произошло смертельное ДТП. Об этом передает dtp.kiev.ua.

На трассе Киев-Одесса лихач протаранил отбойник - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen на полном ходу влетел в попутный грузовик дорожной службы. от удара у машины отлетело колесо, капот полностью уничтожен, обе передние двери отвалились, "обчесав" асфальт. 

Позже выяснилось, что водитель иномарки превысил скоростью движение в 120 км\час, вероятно, он не сумел справиться с управлением транспорта на влажном участке дороги.

По словам очевидцев, рулевой иномарки получил тяжёлые травмы и был срочно госпитализирован в районную больницу. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивановском районе Одесской области случилась жуткая авария с участием двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека. 


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