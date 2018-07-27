На трассе Киев-Одесса лихач протаранил отбойник - ФОТО

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen на полном ходу влетел в попутный грузовик дорожной службы. от удара у машины отлетело колесо, капот полностью уничтожен, обе передние двери отвалились, "обчесав" асфальт.

Позже выяснилось, что водитель иномарки превысил скоростью движение в 120 км\час, вероятно, он не сумел справиться с управлением транспорта на влажном участке дороги.

По словам очевидцев, рулевой иномарки получил тяжёлые травмы и был срочно госпитализирован в районную больницу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ивановском районе Одесской области случилась жуткая авария с участием двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека.