16:36 26.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновцах во время движения задымился троллейбус - ФОТО

В четверг, 26 июля, в Черновцах троллейбус с пассажирами загорелся прямо во время движения. На этот раз обошлось без жертв, однако местные жители остались очень испуганными после случившегося.

В Черновцах во время движения задымился троллейбус - ФОТО

Об этом сообщает местное издание 0372.ua.

Как отмечается, салон троллейбуса №1 был полностью заполонен густым дымом. В таком состоянии он проехал одну остановку, поскольку водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.

В то же время пассажиры очень возмущаются, что они не только долго ждали на остановке этот троллейбус, но и в конечном итоге не смогли  доехать до пункта назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Луцка произошло возгорание троллейбуса №234, который двигался по первому маршруту. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.


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