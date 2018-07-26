В Черновцах во время движения задымился троллейбус - ФОТО

В четверг, 26 июля, в Черновцах троллейбус с пассажирами загорелся прямо во время движения. На этот раз обошлось без жертв, однако местные жители остались очень испуганными после случившегося.
Об этом сообщает местное издание 0372.ua.
Как отмечается, салон троллейбуса №1 был полностью заполонен густым дымом. В таком состоянии он проехал одну остановку, поскольку водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.
В то же время пассажиры очень возмущаются, что они не только долго ждали на остановке этот троллейбус, но и в конечном итоге не смогли доехать до пункта назначения.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Луцка произошло возгорание троллейбуса №234, который двигался по первому маршруту. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.