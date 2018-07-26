В Черновцах во время движения задымился троллейбус - ФОТО

Об этом сообщает местное издание 0372.ua.

Как отмечается, салон троллейбуса №1 был полностью заполонен густым дымом. В таком состоянии он проехал одну остановку, поскольку водитель не хотел останавливаться до Соборной площади.

В то же время пассажиры очень возмущаются, что они не только долго ждали на остановке этот троллейбус, но и в конечном итоге не смогли доехать до пункта назначения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Луцка произошло возгорание троллейбуса №234, который двигался по первому маршруту. Водитель собственными силами справился с огнем с помощью огнетушителя.