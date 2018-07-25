В Харьковской области сильный ветер разрушил детский садик - ФОТО

Об этом сообщили местные жители на странице города в Facebook.

Сообщается, что всего два месяца назад проводился капитальный ремонт крыши. На полную реконструкцию было выделено 986,2 тысяч гривен.

В данное время бригада ремонтников пытает восстановить фасад. Также местные власти намерены провести расследование по данному инциденту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" Евгений Наседкин рассказал, что спасательные бригады частично восстановили электроснабжение в Луганской области. Однако, несмотря на это, до сих пор остаются обесточенными несколько населенных пунктов.