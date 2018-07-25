10:57 25.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области на взятке разоблачили офицера - ФОТО

Военная прокуратура из состава Объединенных сил задержала на взяточничестве офицера С. из сектора УВВБ "Восток" ГПС Украины в размере 2,5 тысяч долларов. В частности, чиновник требовал от другого гражданина Украины денежные средства за решение вопроса относительно трудоустройства в УВВБ "Восток".

В Харьковской области на взятке разоблачили офицера - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Как отмечается, офицер был задержан после получения части неправомерной выгоды в размере 2,5 тысяч долларов. Так, на момент задержания офицер С. отстранен от занимаемой должности".

Взяточника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении офицеру С. о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сумской области в среду, 20 июня, полиция задержала двух должностных лиц Государственной фискальной службы. Чиновники попались на взятке в сумм 60 тысяч гривен.


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