19:16 18.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Суд будет расследовать дело Бабченко еще полгода

Шевченковский районный суд Киева продлил на шесть месяцев срок расследования дела журналиста Аркадия Бабченко.

Суд будет расследовать дело Бабченко еще полгода

Речь идет о покушении, которое было совершено 29 мая 2018 года в Киеве. Об этом заявил адвокат подозреваемого Тараса Стельмашенко Виктор Губский, сообщает "Громадське".

Отметим, об "убийстве" Бабченко стало известно вечером 29 мая.

Как сообщал "УРА-Информ", журналист был якобы "убит" в подъезде дома, когда он возвращался домой. На следующий день, 30 мая, правоохранители сообщили, что Бабченко жив, а "убийство" было спецоперацией. В тот же день СБУ сообщила о задержании "убийцы" Бабченко.


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