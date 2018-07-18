Суд будет расследовать дело Бабченко еще полгода

Речь идет о покушении, которое было совершено 29 мая 2018 года в Киеве. Об этом заявил адвокат подозреваемого Тараса Стельмашенко Виктор Губский, сообщает "Громадське".

Отметим, об "убийстве" Бабченко стало известно вечером 29 мая.

Как сообщал "УРА-Информ", журналист был якобы "убит" в подъезде дома, когда он возвращался домой. На следующий день, 30 мая, правоохранители сообщили, что Бабченко жив, а "убийство" было спецоперацией. В тот же день СБУ сообщила о задержании "убийцы" Бабченко.