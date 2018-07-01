В Ираке произошел очередной теракт

Сообщается, что у главных ворот склада в городе Киркук в автомобиле, управляемом смертником, находилось по меньшей мере 2 тонны тротила. Атака была направлена против хранилище, где находятся голосовательные бюллетени.

В результате теракта погиб один человек, еще 19 получили серьезные ранения, среди них множество правоохранителей. От шрапнели также пострадало здание, но избирательные урны не были повреждены.

Напомним, что на парламентских выборах в Ираке, которые прошли в мае 2018 года, победила партия Ас-Сайрун шиитского лидера Муктада ас-Садра.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в провинции Нангархар в Афганистане смертник на автомобиле направил автомобиль на правительственных военных.