09:59 25.06.2018 | Происшествия | Новости
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На севере Вьетнама сошли оползни, есть жертвы

На севере Вьетнама в результате ливневых дождей, которые обрушились на страну в воскресенье, 24 июня, сошли оползни.

На севере Вьетнама сошли оползни, есть жертвы

В результате стихийного бедствия жертвами стали не менее семи человек. При этом 12 человек считаются пропали без вести.

Как сообщает Reuters со ссылкой на местное Управление по борьбе со стихийными бедствиями, погибли люди в горных провинциях Лай Чау и Ха-Джианг, кроме того, пострадали еще пять человек.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями, число погибших будет расти, поскольку вероятность того, что пропавшие без вести остались в живых, очень мала. Также сообщается, что предварительно ущерб составил 3,32 миллионов долларов. В результате удара стихии пострадали дома, дороги и сельскохозяйственные земли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине в воскресенье, 24 июня, синоптики сообщали о грозах, сильных ливнях, граде и шквалах. По данным пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которая ссылается на информацию Гидрометцентра, сегодня утром на Левобережье, а днем на востоке страны пройдут грозы, местами очень сильные ливни, град. Во время стихии порывы ветра и шквалы могут достигать 17-22 метров на секунду. При этом спасатели предупредили об изменении гидрологической ситуации. Сегодня, по данным ГосЧС, в реке Прут на участке Черновцы - госграница, в связи с паводком, ожидается продолжение роста уровней воды на 0,2 - 0,7 метров над вчерашними.


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