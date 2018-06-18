08:32 18.06.2018 | Происшествия | Новости
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В Техасе перевернулся микроавтобус, погибли четыре человека

В американском штате Техас в понедельник утром, 18 июня, на трассе перевернулся микроавтобус.

В Техасе перевернулся микроавтобус, погибли четыре человека

В результате дорожно-транспортного происшествия погибло четыре человека. Как сообщает CNN, автобус вез мигрантов. На момент аварии в салоне машины находились 14 человек.

При этом по данным телеканала, перед аварией микроавтобус преследовали два внедорожника с пограничной службой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе американского штата Техас произошло лобовое столкновение грузовика и автобуса, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований.

Так, неподалеку от города Эль-Пасо столкнулись грузовик и автобус, на котором школьные тренеры и спортсмены возвращались с соревнований. Погибли по меньшей мере два человека. Всего в автобусе находились 34 человека. В результате ДТП погибли тренер и водитель грузовика. Пострадавшие были направлены в больницы.


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