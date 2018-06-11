В Китае произошел взрыв на газопроводе, пострадали 24 человека

Тут, по неизвестным пока причинам, взорвался газопровод. По предварительным данным пострадали 24 человека.

Как сообщает местное издание People’s Daily China, все пострадавшие госпитализированы, их жизням ничего не угрожает. Вместе с тем некоторые издания уточняют, что тогда погибли восемь человек.

На данный момент на месте происшествия работают поисковые и спасательные службы. При инцидент произошел на газопроводе, который уже взрывался в июле 2017 года.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье, 10 июня, в Багдаде на одном из складов, где хранится большинство бюллетеней, оставшихся после выборов в парламент, состоявшихся 12 мая, возник крупный пожар.

Возгорание произошло в складском помещении, принадлежащем министерству торговли и переданном в аренду Высшей независимой избирательной комиссии Ирака для хранения протоколов.