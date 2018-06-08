В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай – ФОТО

Сегодня рано утром, седьмого июня, в Кривом Роге частично остановилось движение скоростного трамвая, из-за плохого состояния подвижного состава.
Об этом сообщает местные СМИ.
Как сообщается, на станции скоростного трамвая Мудреная пассажиров попросили покинуть подвижной состав из-за поломки вагона. Однако, никто не объяснил причину пассажирам.
По словам очевидцев, вся станция заполнилась дымом, отдающим запахом горелой проводки.
К слову, неисправный трамвай не смог сразу покинуть остановку. Водителю пришлось вручную отключать тормозную систему последнего вагона.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на ходу загорелся автобус. К счастью, на момент возгорания в салоне машины пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Дегтяревской. При этом люди сообщают о нескольких взрывах.