10:18 08.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай – ФОТО

Сегодня рано утром, седьмого июня, в Кривом Роге частично остановилось движение скоростного трамвая, из-за плохого состояния подвижного состава.

В Кривом Роге на ходу загорелся трамвай – ФОТО

Об этом сообщает местные СМИ.

Как сообщается, на станции скоростного трамвая Мудреная пассажиров попросили покинуть подвижной состав из-за поломки вагона. Однако, никто не объяснил причину пассажирам.

По словам очевидцев, вся станция заполнилась дымом, отдающим запахом горелой проводки.

К слову, неисправный трамвай не смог сразу покинуть остановку. Водителю пришлось вручную отключать тормозную систему последнего вагона.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на ходу загорелся автобус. К счастью, на момент возгорания в салоне машины пассажиров не было, поэтому никто не пострадал. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Дегтяревской. При этом люди сообщают о нескольких взрывах.


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