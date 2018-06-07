15:58 07.06.2018 | Происшествия | Новости
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Во Франции из-за сильных ливней и наводнений погибли три человека

Во Франции в результате сильных дождей пострадали не только жилые дома и улицы города, но и ни в чем невинные люди. Так, по состоянию на четверг, 7 июня, из-за ливней погибли три человека. 

Во Франции из-за сильных ливней и наводнений погибли три человека

Об этом сообщает The Local.

Как отмечается, во вторник на севере Франции 37-летний мужчина утонул в своем автомобиле. При этом, в среду пожилая женщина умерла в Монморийоне, городе в центральной части Западной Франции. У нее, вероятно, случился сердечный приступ, когда она пыталась выбраться из затопленного дома.

В свою очередь тело еще одной женщины нашли в реке на юге Франции, где всю ночь шли сильные дожди.

На данный момент метеорологическая служба страны заявила о штормовом предупреждении в большинстве регионов Франции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Чугуеве Харьковской области в понедельник, 21 мая, прошел проливной дождь. В результате, ливень практически полностью уничтожена часть дороги. Как сообщает местное издание "Новости Харькова", вода уничтожила дорогу на улице Кожедуба.


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