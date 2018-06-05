В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовым микроавтобусом, пострадали десять человек

В результате аварии погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров автобуса. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил на своей страничке в Facebook председатель Килийской районной рады Павел Бойченко, авария произошла на трассе "Килия-Струмок". По его словам, водитель грузового микроавтобуса, в условиях тумана пытался обогнать грузовик, однако не убедился в безопасности маневра и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. От сильного удара водитель грузового микроавтобуса погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работают все службы для оказания помощи пострадавшим. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник, 4 июня, грузовик DAF по неизвестным причинам столкнулся с электромобиль Tesla и легковым автомобилем Chery. В результате аварии травму получил один из водителей.