11:32 05.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195938:Polishuk

В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовым микроавтобусом, пострадали десять человек

Во вторник утром, 5 июня, в Одесской области маршрутка столкнулась и грузовым микроавтобусов.

В Одесской области маршрутка столкнулась с грузовым микроавтобусом, пострадали десять человек

В результате аварии погиб один человек. Травмы различной степени тяжести получили десять пассажиров автобуса. При этом двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщил на своей страничке в Facebook председатель Килийской районной рады Павел Бойченко, авария произошла на трассе "Килия-Струмок". По его словам, водитель грузового микроавтобуса, в условиях тумана пытался обогнать грузовик, однако не убедился в безопасности маневра и допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. От сильного удара водитель грузового микроавтобуса погиб на месте.

Сейчас на месте происшествия работают все службы для оказания помощи пострадавшим. Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Николаеве в понедельник, 4 июня, грузовик DAF по неизвестным причинам столкнулся с электромобиль Tesla и легковым автомобилем Chery. В результате аварии травму получил один из водителей.


Поделиться
Читайте также:
 
Рада вносит поправки в законопроект об антикоррупционном суде Наличный доллар во вторник набрал копейку Бездепозитные бонусы казино: что это такое и как они работают Украина не признает приговор российского суда в отношении Сущенко, - Парубий
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив