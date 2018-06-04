В Кабуле прогремел взрыв, есть пострадавшие

Возле здания университета, где собрались около двух тысяч богословов, бомба. В результате инцидента есть пострадавшие. На данный момент их количество уточняется.

Как сообщает агентство TOLO News, полиция Кабула подтвердила инцидент, однако деталей пока не сообщила. Вместе с тем правоохранители отметили, что скорее всего, число пострадавших будет достаточно высоким. По информации полиции, взрыв совершили террористы-смертники и направлен он был на участников Совета афганской Улемы.

Вместе с тем Associated Press сообщает, что в результате теракта погибли четверо богословов, ранения получил один. Пока ответственность за взрыв не взяла на себя никакая организация.

Издание также сообщает, что тут собрались члены совета на собрание Лойя джирги или совет старейшин в традиционной палатке, установленной для собрания. Ранее совет издал исламское постановление или фетву, заявив, что нападения смертников "харам" - запрещены по исламскому праву.

В совет входят мусульманские священнослужители, ученые и люди власти в области религии и права со всей страны, выпустил фетву на собрании в понедельник в Кабуле, в котором приняли участие около двух тыяч членов совета. Совет призвал как афганские правительственные войска, так и талибов и других боевиков прекратить боевые действия и договориться о прекращении огня. Он также призвал к мирным переговорам между двумя сторонами. Совет впервые подал такое обращение. Гофранулла Мурад, член совета, зачитал письменное заявление собрания, в котором говорится, что жертвами войны являются невинные афганские мужчины, женщины и дети.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в конце мая в столице Афганистана вследствии атаки на министра внутренних дел погиб полицейский.