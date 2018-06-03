В Новой Англии разбился пассажирский самолет

Сообщается, что обломки обгоревшего самолета Piper PA31 Navajo были найдены недалеко от береговой линии острова. В результате крушения погибло или пропало 4 человека.

Сотрудники Береговой охраны США уже нашли тела двух пропавших пассажиров, двое оставшихся считаются пропавшими без вести. На данный момент на месте крушения работают представители Национального совета по безопасности на транспорте США и других служб.

Уже известно, что самолет модели Piper PA-31 Navajo был произведен компанией Piper Aircraft, а его конвейерное производство прекратилось еще в 1984 году по техническим причинам. Все модели транспорта были распроданы в частные руки на различных аукционах, потому никакой ответственности производители воздушных суден не понесут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Лодзинского воеводства в Польше разбился легкомоторный самолет, в результате крушения погибли два человека. В результате крушения погиб владелец он же и пилот самолета, а также пассажир. Так, по предварительным данным, причиной падения стал отрыв крыла самолета.