В Нигерии террористы вырезали целую деревню

Сообщается, что в деревню Закуна зашли боевики и вначале украли из коров. Затем жители стали гнаться за ними с топорами и граблями, обратив злоумышленников в бегство. Однако, вооруженные люди вернулись в деревню с подкреплением и убили 15 человек, в том числе женщин и детей. Разбросанные тела были найдены в кустах вблизи поселения.

Бандиты преследовали местных жителей, которые мобилизовались, чтобы защищать деревню после того, как они украли домашний скот. Террористы штата Закун считают себя локальной ячейкой исламистской организации "Боко Харам", которые контролируют некоторые регионе в недрях джунглей внутри государства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", три недели назад в Нигерии вооруженные бандиты напали на деревню, убив 45 человек. Нападавшими являются вооруженные бандиты из соседнего штата Замфара, терроризирующие территорию в штате Кадуна.