16:35 03.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Полтавщине двое местных попали под колеса поезда

В Полтавской области в Новосанжирском районе под колеса поезда попали 19-летний парень и 17-летняя девушка. Об этом написал начальник отдела связей с общественностью ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

На Полтавщине двое местных попали под колеса поезда

Инцидент произошел во время ночной езды  двух молодых людей на скутере вдоль железной дороги. Потерпевшие не заметили движение поезда и не успели вовремя съехать с рельс. В результате поездка закончилась трагедией - оба человека погибли. Машинист состава остановил поезд и вызвал правоохранителей. Во время следственной экспертизы по место происшествия было установлено, что погибшими оказались жители двух сел Новосанжарского района.

Остальные детали трагической гибели не разглашаются. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Кременчуг Полтавской области 11-летний мальчик попал под поезд. Тут рядом расположена школа. По словам очевидцев, одноклассники играли на пути. Они цеплялись за вагоны поезда, который двигался. Во время такой экстремальной игры один из низ сорвался с вагона. Спасти ребенка не удалось. 


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