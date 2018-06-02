23:00 02.06.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области СБУ ликвидировали канал незаконной торговли взрывчаткой

Сотрудники СБУ задержали в Житомирской области двух оружейных торговцев. Об этом передает пресс-центр оборонного ведомства.

В Житомирской области СБУ ликвидировали канал незаконной торговли взрывчаткой

Сообщается, что двое оружейных "баронов" регулярно занимались поездками на территорию сил ООС, где и доставали все необходимые для изготовления самодельных взрывных устройств детали. В момент задержания преступники пытались скрыть факт наличия взрывного устройства, изготовленного из шести тротиловых шашек общим весом более килограмма, за три тысячи гривен.

В квартире престпуников была обнаружена еще одна тротиловая шашка весом 200 граммов и незарегистрированное оружие травматического действия. Отдельно в подсобном помещении одного из дельцов выявлено 4,5 тысячи пачек контрафактных сигарет и 100 литров спирта для изготовления фальсифицированной алкогольной продукции. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Ужгороде правоохранители задержали местного жителя, которые приторговывал оружием. Он уже не первый раз попадал в поле зрение полиции за незаконное обращение и владение оружием. На жтот раз он решил продать гранату и патроны нашел и из-за трудного материального положения.


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