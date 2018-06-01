18:30 01.06.2018 | Происшествия | Новости
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В России выпал снег в первый день лета - ФОТО, ВИДЕО

На территории Российской Федерации, в городе Ульяновск, который размещен в европейской части страны, погода удивила жителей. В первый день лета 2018 года там пошел снег.

В России выпал снег в первый день лета - ФОТО, ВИДЕО

Об этом информирует видео, размещенное на платформе видеохостинговой компании YouTube и зааписи в социальных сетях.

В сети Интернет массово шутят или возмущаются на эту тему. На обнародованных видеозаписях и снимках в социальных сетях видно, что город накрыл слой снега толщиной в несколько сантиметров.

Согласно прогнозам погоды метеорологов, в Ульяновске в данный момент температура воздуха будет равняться максимум +6 тепла. Также первого июня снег выпал в Татарстане, Башкирии, на Урале и в Республике Коми.

Температура воздуха в ночь на пятницу опустилась в некоторых районах до минус двух градусов. Глава Инзенского района Владимир Шкунов сообщил, что заморозки побили всходы в огородах многих населенных пунктов их муниципалитета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18 мая в Казахстане неожиданно весенний  снег выпал сразу в двух областях.


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