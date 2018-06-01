В России выпал снег в первый день лета - ФОТО, ВИДЕО

Об этом информирует видео, размещенное на платформе видеохостинговой компании YouTube и зааписи в социальных сетях.

В сети Интернет массово шутят или возмущаются на эту тему. На обнародованных видеозаписях и снимках в социальных сетях видно, что город накрыл слой снега толщиной в несколько сантиметров.

Согласно прогнозам погоды метеорологов, в Ульяновске в данный момент температура воздуха будет равняться максимум +6 тепла. Также первого июня снег выпал в Татарстане, Башкирии, на Урале и в Республике Коми.

Температура воздуха в ночь на пятницу опустилась в некоторых районах до минус двух градусов. Глава Инзенского района Владимир Шкунов сообщил, что заморозки побили всходы в огородах многих населенных пунктов их муниципалитета.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 18 мая в Казахстане неожиданно весенний снег выпал сразу в двух областях.