В Киевской области несовершеннолетние кидали камни в автомобили

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Малолетних правонарушителей полиция схватила с поличным. Они установили личности пятерых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Все злоумышленники оказались жителями села Шкаровка Белоцерковского района.

Парни объяснили свое поведение тес, что их потянуло на приключения, и они просто решили развлечься, кидая камни в проезжающие на большой скорости автомобили.

Следственным отделом Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по статье за хулиганство Уголовного кодекса Украины. Полиция определяет реальное число пострадавших от преступлений малолетних. Длится следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в разных районах Лондона за ночь с пятого на шестое апреля шесть подростков получили ранения. Местная полиция заявила о возрастании уровня преступности среди несовершеннолетних.