15:54 31.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195552:test

В Киевской области несовершеннолетние кидали камни в автомобили

Работники правоохранительных органов задержали пятерых несовершеннолетних лиц, которые развлекались бросанием камней в транспортные средства, что перемещались путем Киев-Одесса.

В Киевской области несовершеннолетние кидали камни в автомобили

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Малолетних правонарушителей полиция схватила с поличным. Они установили личности пятерых подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Все злоумышленники оказались жителями села Шкаровка Белоцерковского района.

Парни объяснили свое поведение тес, что их потянуло на приключения, и они просто решили развлечься, кидая камни в проезжающие на большой скорости автомобили.

Следственным отделом Белоцерковского отдела полиции начато уголовное производство по статье за хулиганство Уголовного кодекса Украины. Полиция определяет реальное число пострадавших от преступлений малолетних. Длится следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в разных районах Лондона за ночь с пятого на шестое апреля шесть подростков получили ранения. Местная полиция заявила о возрастании уровня преступности среди несовершеннолетних.


Поделиться
Читайте также:
 
Британские болельщики могут натолкнуться на нагайки, когда путинские "бойцы царских ударных отрядов" будут патрулировать ЧМ Путина и ЧМ-2018 высмеяли новой карикатурой - ФОТО Украина в ожидании отчета польских специалистов по Грушовичам до конца июня Зидан объявил о своем уходе из "Реала" - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив