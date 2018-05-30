В Совете Европы прокомментировали убийство журналиста Бабченко

Об этом заявил представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, неоднократно в Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью.

Что касается убийства Аркадия Бабченко, то оно должно быть расследовано быстро и в полной мере, добавил Хольтген.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава МИД Украины Павел Климкин отреагировали на новость об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая.

По его словам, российское правительство не простило честности и принципиальности журналиста. Ведь Аркадий был лутшим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Также глава правительства призвал расследовать убийство журналиста и наказать виновных в его смерти.