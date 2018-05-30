11:12 30.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100195391:nastya

В Совете Европы прокомментировали убийство журналиста Бабченко

В Совете Европы призвали провести быстрое и полное расследование убийства в украинской столице российского журналиста Аркадия Бабченко.

В Совете Европы прокомментировали убийство журналиста Бабченко

Об этом заявил представитель генсека Совета Европы Даниэль Хольтген в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, неоднократно в Украине и России журналисты подвергаются нападениям и арестам с тревожной скоростью.

Что касается убийства Аркадия Бабченко, то оно должно быть расследовано быстро и в полной мере, добавил Хольтген.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава МИД Украины Павел Климкин отреагировали на новость об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, которое произошло 29 мая. 

По его словам, российское правительство не простило честности и принципиальности журналиста. Ведь Аркадий был лутшим другом Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Также глава правительства призвал расследовать убийство журналиста и наказать виновных в его смерти.


Поделиться
Читайте также:
 
МИД Швеции и Литвы потребовали привлечения к ответственности виновных в убийстве Бабченко Сорос анонсировал начало кампании за второй Brexit-референдум Пламя охватило больницу в Днепре – ФОТО Российская агрессия на Донбассе создает экологический кризис, - Госдеп США
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив