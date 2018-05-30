В Париже из-за ливня затопило улицы и станции метро - ФОТО

Об этом сообщает издание The Local.

Как отмечается, поезда метрополитена не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр на линиях 11 и 7. Также была прервана работа первой линии метро, которая до сих пор не восстановила работу.

Согласно недавно полученным сведениям, уровень воды на некоторых улицах французской столицы достиг 30 сантиметров. При этом, в некоторых частях города уровень воды поднимается на два миллиметра в минуту.

К слову, на данный момент из-за непогоды были эвакуированы 450 человек из коммуны Шатне-Малабри на юго-западе города.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", небо Великобритании разразилось проливными ливнями и раскатами грома. Синоптики подсчитали около 15 тыс вспышек молний и громовых ударов.