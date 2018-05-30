05:04 30.05.2018 | Происшествия | Новости
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В двух немецких граждан ударила молния, когда они фотографировались

На западе Германии две местные жительницы пытались сделать снимки на свои смартфоны во время бушевавшей грозы. В результате в одну из девушек ударила молния.

В двух немецких граждан ударила молния, когда они фотографировались

Об этом сообщает Associated Press.

Пострадавшим удалось выжить после столкновения с разрушительными силами природы, но обе девушки получили серьезные травмы. 

Отмечается, что после инцидента их обнаружил прохожий, который и вызвал карету скорой помощи. Он случайно заметил их лежащими на земле в разорванной одежде. Прибывшие медики госпитализировали 23-летнюю молодую девушку и её 21-летнюю подругу. Одна из жертв удара молнии в настоящее время пребывает в реанимации.

Как заявляет одна из девушек, последнее, что она помнит, - это их с подругой неспешная прогулка по дороге, во время которой они снимали друг друга на смартфоны.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в столице Франции  молния попала в Эйфелеву башню.


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