07:59 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Венесуэле в овраг упал автобус, погибли 11 человек - ФОТО

В Венесуэле в штате Мерида в понедельник вечером, 28 мая, в овраг слетел автобус с пассажирами.

В Венесуэле в овраг упал автобус, погибли 11 человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 11 человек. Еще 16 человек получили ранены. Как сообщает издание El Nacional, по предварительным данным, автобус перевернулся, а затем упал в овраг

На момент аварии в салоне машины находилось 40 человек. Пострадавших доставили в больницу, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Пока не известно, что стало причиной случившегося.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 26 мая в результате аварии автобуса в Уганде погибло 48 человек, в том числе 16 детей, 19 человек погибли на месте. Автобус, следовавший в столицу Уганды Кампалу, столкнулся с трактором, который ехал впереди. Автобус перевернулся, после чего столкнулся с грузовиком.


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