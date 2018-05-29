В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны, погиб мужчина

В результате инцидента погиб один мужчина. Еще двое получили тяжелые ранения.

По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком. Как сообщает Antena 3, взрыв прогремел в одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу.

После взрыва 27-летний мужчина умер на месте происшествия. Скорая помощь увезла в больницу травмированных. При этом одному из пострадавших пришлось ампутировать руку, второй получил травму грудной клетки и раны в области половых органов. Также осколки повредили ему бедренную артерию.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в курортной зоне Одессы обнаружили шесть авиационных бомб времен Второй мировой войны.