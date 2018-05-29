09:32 29.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны, погиб мужчина

В Румынии в понедельник вечером, 28 мая, взорвалась бомба времен Второй мировой войны.

В Румынии взорвалась бомба времен Второй мировой войны, погиб мужчина

 

 

В результате инцидента погиб один мужчина. Еще двое получили тяжелые ранения.

По предварительным данным, бомба взорвалась от удара молотком. Как сообщает Antena 3, взрыв прогремел в одном из лесных массивов румынского уезда Бакэу.

После взрыва 27-летний мужчина умер на месте происшествия. Скорая помощь увезла в больницу травмированных. При этом одному из пострадавших пришлось ампутировать руку, второй получил травму грудной клетки и раны в области половых органов. Также осколки повредили ему бедренную артерию.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства трагического инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в курортной зоне Одессы обнаружили шесть авиационных бомб времен Второй мировой войны.


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