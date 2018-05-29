В Будапеште автобус с украинцами попал в аварию, пострадали 28 человек - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 28 человек. Как сообщает местное издание Index, накануне вечером двухэтажный туристический автобус Setra из Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты.

От сильного удара снесло практически весь второй этаж, на котором находились около 20 пассажиров. При этом восемь из них госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент информации о погибших нет.

По информации издания автобус следовал из Хмельницкой области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киеве гитарист известной украинской группы Pianoбой Вова Павловский попал в аварию.

Об этом музыкант рассказал на своей странице в Facebook. Согласно словам артиста, он вместе с девушкой ехал по улице Грушевского на внедорожнике марки Mitsubishi Outlander, как вдруг их автомобиль сломался. В связи с этим гитарист вынужден был остановиться и как раз в это время в их автомобиль врезалась другая машина.