В Афганистане правительственные войска по ошибке застрелили девять человек

Как отметили местные власти, солдаты Афганистана совершили рейд против исламистов в районе Чапархар. Так, во время штурма одного из домов застрелили девять человек.

По словам очевидцев проишествия, после стрельбы большинство жертв идентифицировали как гражданских.

Стоит отметить, что на востоке Афганистана действуют талибы и участники группировки Исламское государство"

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральной части Афганистана боевики движения Талибан убили по меньшей мере 20 полицейских, в том числе и начальника полиции. Среди убитых полицейских оказались начальник отделения полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат.