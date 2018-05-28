14:58 28.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Сумской области иномарка сбила малолетнего ребенка - ФОТО

Вчера вечером около поселка Семяновка Сумской области автомобиль сбил 2-летнего мальчика. Об этом передает отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.

В Сумской области иномарка сбила малолетнего ребенка - ФОТО

По предварительной информации,  шофер автомобиля Daewoo Lanos не сумел справиться с управлением транспорта и вылетел на обочину, по которой двигалась группа малолетних детей и подростков. В результате аварии пострадало трое детей, один из которых погиб на во время ДТП от полученных травм. 

Водитель иномарки не стал вызывать скорую и скрылся с места преступления. На поиск виновника аварии сориентировали весь личный состав Конотопского отделения полиции, а также ввели в действие план "Перехват". Его нашли спустя 2 часа прочесывание окрестностей Семяновки. Позже выяснилось, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Чернигове брат депутата облсовета на авто сбил ребенка. Автомобиль доставили на штрафплощадку. Также изъяли и направили на экспертизу вещество белого цвета, найденное на обочине. Черниговская полиция открыла уголовное дело и установила всех лиц, которые были в авто.


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