В Сумской области иномарка сбила малолетнего ребенка - ФОТО

По предварительной информации, шофер автомобиля Daewoo Lanos не сумел справиться с управлением транспорта и вылетел на обочину, по которой двигалась группа малолетних детей и подростков. В результате аварии пострадало трое детей, один из которых погиб на во время ДТП от полученных травм.

Водитель иномарки не стал вызывать скорую и скрылся с места преступления. На поиск виновника аварии сориентировали весь личный состав Конотопского отделения полиции, а также ввели в действие план "Перехват". Его нашли спустя 2 часа прочесывание окрестностей Семяновки. Позже выяснилось, что мужчина за рулем находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Чернигове брат депутата облсовета на авто сбил ребенка. Автомобиль доставили на штрафплощадку. Также изъяли и направили на экспертизу вещество белого цвета, найденное на обочине. Черниговская полиция открыла уголовное дело и установила всех лиц, которые были в авто.