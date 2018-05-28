08:16 28.05.2018 | Происшествия | Новости
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В США самолет приземлился на шоссе – ФОТО

Неподалеку американского штата Юта на автостраду неожиданно приземлился легкомоторный самолет

В США самолет приземлился на шоссе – ФОТО

Об этом передает издание Fox News.

Как отметил пилот транспорта, во время этого обучающего полета возникли проблемы с механикой самолета, поэтому пришлось идти на экстренную посадку.

Известно, что на борту самолета были ученик и инструктор. К счастью, никто не пострадал, но повреждена машина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах случилось воздушно-транспортное происшествие с участием легкомоторного самолета, который упал незадолго после отправление из аэропорта в Роттердаме. Воздушное средство было марки Cessna Reims F172N Skyhawk. Самолет только начал свой непродолжительный полет, но уже 15 минут спустя произошло его крушение. 


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