В США самолет приземлился на шоссе – ФОТО

Об этом передает издание Fox News.

Как отметил пилот транспорта, во время этого обучающего полета возникли проблемы с механикой самолета, поэтому пришлось идти на экстренную посадку.

Известно, что на борту самолета были ученик и инструктор. К счастью, никто не пострадал, но повреждена машина.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Нидерландах случилось воздушно-транспортное происшествие с участием легкомоторного самолета, который упал незадолго после отправление из аэропорта в Роттердаме. Воздушное средство было марки Cessna Reims F172N Skyhawk. Самолет только начал свой непродолжительный полет, но уже 15 минут спустя произошло его крушение.