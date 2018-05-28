12:19 28.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100195198:roman

Столичные правоохранители задержали очередного "лже-минера" - ФОТО

В Киеве сегодня, 28 мая был задержан молодой человек, который сообщил о заминировании церкви ради забавы. Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.

Столичные правоохранители задержали очередного

Сообщается, что в одно из столичных отделений полиции поступило уведомление от анонимного автора о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы в помещении православной церкви заложена бомба. На место происшествия выехали патрульные, саперы и кинологи. Во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".

Анонимом оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно а Киеве был задержан мужчина, который сообщил о " минировании" здания департамента Министерства внутренних дел Украины. . Им оказался местный житель. При это он также заявил о "минировании" одной из центральных улиц Киева.


Поделиться
Читайте также:
 
Для Украины возник новый путь экспорта курятины и яиц в Азию МИД Польши призвал НАТО остановить попытки Венгрии заблокировать евроинтеграцию Украины В Одессе заработал пляж для людей с ограниченными возможностями В столице пьяный водитель разгромил три авто
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив