Столичные правоохранители задержали очередного "лже-минера" - ФОТО

Сообщается, что в одно из столичных отделений полиции поступило уведомление от анонимного автора о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы в помещении православной церкви заложена бомба. На место происшествия выехали патрульные, саперы и кинологи. Во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".

Анонимом оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно а Киеве был задержан мужчина, который сообщил о " минировании" здания департамента Министерства внутренних дел Украины. . Им оказался местный житель. При это он также заявил о "минировании" одной из центральных улиц Киева.