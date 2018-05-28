Столичные правоохранители задержали очередного "лже-минера" - ФОТО

В Киеве сегодня, 28 мая был задержан молодой человек, который сообщил о заминировании церкви ради забавы. Об этом передает отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщается, что в одно из столичных отделений полиции поступило уведомление от анонимного автора о том, что на улице Шумского в Днепровском районе столицы в помещении православной церкви заложена бомба. На место происшествия выехали патрульные, саперы и кинологи. Во время тщательного осмотра объекта и прилегающей к нему территории в течение часа оперативники задержали "минера".
Анонимом оказался 28-летний уроженец Сумской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабежи.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно а Киеве был задержан мужчина, который сообщил о " минировании" здания департамента Министерства внутренних дел Украины. . Им оказался местный житель. При это он также заявил о "минировании" одной из центральных улиц Киева.