В Германии произошел пожар в парке аттракционов

Сообщается, что огонь возник в одном из павильонов в "голландской" части парка, а затем перекинулся га декорации у горки "Пираты Батавии". На место происшествия прибыло более 100 спасателей и 14 единиц противопожарной техники, из парка были эвакуированы 25 тыс посетителей. Пламя удалось ликвидировать, причины возгорания устанавливаются.

Стоит отметить, что Europa Park считается самым большим парком развлечений в Германии. Он функционирует в стране с 1975 года, в нем находится более 15 тематических разделов, представляющих различные континенты и страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины тушило масштабный пожар возле станции метро "Академгородок" на проспекте Палладина, 32, в Святошинском районе столицы.